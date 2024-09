Carro apreendido - Divulgação/PM

Carro apreendido Divulgação/PM

Publicado 20/09/2024 15:52

Cabo Frio - A Polícia Militar apreendeu um veículo Chevrolet Celta prata na tarde desta terça-feira (19), em Cabo Frio. O carro estava na garagem de uma residência localizada na Rua Silveira Martins, no bairro Jardim Esperança, e - A Polícia Militar apreendeu um veículo Chevrolet Celta prata na tarde desta terça-feira (19), em Cabo Frio. O carro estava na garagem de uma residência localizada na Rua Silveira Martins, no bairro Jardim Esperança, e é suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido na mesma região.

De acordo com informações da polícia, após tomar conhecimento do crime, os agentes iniciaram um trabalho de inteligência para localizar o veículo. Após algumas diligências, o carro foi encontrado na garagem de uma casa, onde a proprietária informou que o filho dela que seria o proprietário do automóvel teria viajado para o Rio de Janeiro.

Diante da denúncia, a polícia apreendeu o veículo, que foi removido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).