1.853 pinos de cocaína, uma TV Samsung, um telefone celular e duas mochilas com roupas Divulgação/PM

Publicado 20/09/2024 15:55

Cabo Frio - Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante na noite de terça-feira (19), por volta das 19h40, na rodovia RJ-124, na altura de Rio Bonito. A acusada, identificada como Brenda Caroline Duarte da Trindade, transportava uma grande quantidade de drogas em um Fiat Doblò. O material entorpecente seria entregue em Cabo Frio.

Segundo informações do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), os agentes realizavam uma operação de rotina no local quando abordou o veículo. Durante a vistoria, os policiais encontraram uma bolsa contendo 1.853 pinos de cocaína, uma TV Samsung, um telefone celular e duas mochilas com roupas.

Questionada sobre a origem da droga, Brenda confessou que estava transportando a substância da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, para a cidade de Cabo Frio.

A acusada foi presa em flagrante e autuada por tráfico de drogas. Ela foi encaminhada para a delegacia de polícia, onde permanece à disposição da Justiça.