Evento de 'grau'Reprodução/Rede social

Publicado 23/09/2024 16:29

Cabo Frio - Moradores de Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, estão indignados com os barulhos de escapamentos e manobras perigosas feitas por motociclistas durante a noite deste domingo (22) em evento de ‘grau’ na Avenida Beira Mar. Eles apontam que a prática é proibida segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e que a Prefeitura foi omissa, realizando o evento sem consultar a Polícia Militar.



“A gente trabalha todo dia, de segunda a segunda. No domingo, que a gente chega em casa, pensa que a gente vai descansar um pouquinho a nossa cabeça, com a nossa família, ter um momentinho de paz, aí tá esse alvoroço aí”, desabafa um morador.



A realização do evento, no entanto, foi permitida pelo município. Um documento autorizando o fechamento da via no período de 12h às 18h foi assinado pelo atual superintendente de Mobilidade Urbana, Ubiratan Izidoro de Souza.

“Não é questão de local, isso é ilegal, não está de acordo com o CTB, isso é proibido, o que estamos assistindo é a mais pura omissão das instituições responsáveis pela fiscalização e ordenamento público. Vergonha demais”, queixa-se outro.



Diante das reclamações, a comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), coronel Andreia Campos, informou que a polícia não foi comunicada previamente sobre o evento. A coronel ressaltou ainda que eventos dessa natureza serão coibidos.



Procurado pela reportagem, o município ainda não retornou aos contatos.