Momento em que o pai vê a filha pela primeira vez depois do acidente - Reprodução/Rede social

Publicado 20/09/2024 18:46

A ocorrência foi registrada quando os dois, que estavam de bicicleta e na calçada, foram atingidos por um carro desgovernado, que, posteriormente veio a capotar. O condutor estava realizando um ‘racha’ com o primo. Câmeras de segurança da região confirmaram a prática e a alta velocidade, mostrando os carros lado a lado, a tentar fazer ultrapassagens. Os dois foram presos em flagrante. Segundo informações, pai e filha passaram por diversos procedimentos médicos e estão lúcidos e bem orientados.Maicon teve fratura exposta na perna esquerda, luxação no dedo do pé direito e lesão multiligamentar no joelho esquerdo. Após os procedimentos, foi colocado um fixador externo, normalmente chamado de pino.Já a menina sofreu fraturas graves no fêmur, além de apresentar fissuras, hematomas e edemas pelos membros inferiores. Ela passou por tomografia computadorizada de coluna cervical, crânio, abdome, tórax, perna direita e bacia, e segue aos cuidados criteriosos da equipe de plantão.A mãe da menina, esposa de Maicon, está acompanhando os dois no hospital. Para ajudar nos custos que terão com a recuperação, familiares estão organizando uma vaquinha online.