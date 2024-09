Uma espingarda calibre 12 com numeração raspada, uma pistola 765 com 16 munições, uma pistola 9mm com 10 munições, dois revólveres com quatro munições, além de 427 trouxinhas de maconha - Divulgação/PM

Uma espingarda calibre 12 com numeração raspada, uma pistola 765 com 16 munições, uma pistola 9mm com 10 munições, dois revólveres com quatro munições, além de 427 trouxinhas de maconha Divulgação/PM

Publicado 23/09/2024 14:50

Cabo Frio - A Polícia Militar desarticulou um ponto de tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (20) no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio. A operação, deflagrada após denúncia anônima, resultou na apreensão de um arsenal de armas e drogas.

De acordo com informações da ocorrência policial, os agentes receberam a denúncia de que um indivíduo, suposto gerente do tráfico local, estaria em uma residência na Rua Sete, planejando um ataque contra uma facção rival. No local, os policiais encontraram o suspeito, de 17 anos, vestindo as roupas descritas na denúncia.

Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas durante as buscas no terreno do outro lado da rua, os agentes localizaram uma espingarda calibre 12 com numeração raspada, uma pistola 765 com 16 munições, uma pistola 9mm com 10 munições, dois revólveres com quatro munições, além de 427 trouxinhas de maconha.

O adolescente confessou ser o responsável pelo material apreendido e revelou atuar como gerente do tráfico na região. Diante dos fatos, ele foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi autuado e apreendido por tráfico de drogas.