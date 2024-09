Jovens envolvidos no acidente participando de racha - Reprodução

Publicado 23/09/2024 15:52

- A Justiça decidiu manter presos os dois jovens envolvidos em um grave acidente de trânsito ocorrido na última quarta-feira (18), em Cabo Frio . A imprudência dos motoristas, que participavam de um racha na avenida Júlia Kubischetck, resultou em um atropelamento que deixou pai e filha gravemente feridos.A decisão aconteceu neste sábado (21) após audiência de custódia. Os dois vão permanecer presos, sem previsão de soltura. A família das vítimas temia que os dois fossem liberados.Os dois jovens são acusados de crime de racha, qualificado com lesão corporal. A pena pode chegar a 6 anos de prisão. “Eles são primos. Estavam juntos. Cada um em um carro, mas iam para um destino juntos. Os policiais civis conseguiram imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos empresariais e casas próximas e podemos ratificar que havia uma disputa, uma corrida em via pública, e acabaram perdendo a direção dos veículos. O crime (racha) é inafiançável em sede policial” disse o delegado Alessandro Gabri.As imagens mencionadas mostram a velocidade dos veículos e a violência que as vítimas foram atingidas . A menina de 11 anos, e seu pai, Maicon Estácio Alves, de 40 anos foram encaminhados ao hospital com ferimentos graves. Eles estavam de bicicleta, indo para um curso da garota.Pai e filha feridos permanecem internados no Hospital Municipal Roberto Chabo, em Araruama e o estado de saúde deles é considerado estável.Um dos jovens presos por participar do racha possui um histórico de imprudências no trânsito, segundo a Polícia Civil. Vídeos publicados nas redes sociais mostram manobras perigosas, como “queimar pneu” em um cruzamento da Avenida Teixeira Souza, uma das mais movimentadas da cidade. Nas imagens, ele ainda ultrapassa o sinal vermelho.A prática de rachas em vias públicas de Cabo Frio tem sido alvo de investigações da polícia. De acordo com o delegado Alessandro Gabri, responsável pelo caso, informações sobre a realização de corridas ilegais em locais movimentados têm chegado à delegacia.