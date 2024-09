Moradora Luciana Cardoso vítima de um furto - Reprodução/Rede social

Moradora Luciana Cardoso vítima de um furto Reprodução/Rede social

Publicado 23/09/2024 18:00

Cabo Frio - A moradora de Cabo Frio, Luciana Cardoso, foi vítima de um furto na manhã desta segunda-feira (23), por volta das 10h30. O crime ocorreu na Praça dos Quiosques, na Praia do Forte, enquanto a vítima caminhava pela orla e conversava ao telefone.



Segundo Luciana, um homem em uma bicicleta preta, vestindo camiseta vermelha e bermuda preta, se aproximou e, sem hesitar, puxou o aparelho.



“Eu vi ele vindo em cima do passeio, de bicicleta, com o fone no ouvido, com a camiseta vermelha, mas eu não imaginei que ele ia fazer isso. Ele puxou e ele nem correu. Eu corri atrás dele, pedindo ele, por favor, pelo amor de Deus”.



Luciana conta que ainda pediu aos transeuntes para que parassem o criminoso, mas ninguém interveio.



“Eu fiquei muito chocada. Não esperava por isso, estava apenas caminhando na praia, falando com meu marido ao telefone”, lamentou Luciana, que mora em Cabo Frio há apenas dois meses.



Ela registrou um boletim de ocorrência na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que busca por informações que possam levar à identificação do criminoso. Luciana pede a ajuda da comunidade para localizar o celular e o assaltante.



Quem tiver informações pode entrar em contato com o restaurante Village, localizado na Rua Alex Novellino esquina com a Jorge Lóssio, na Vila Nova.