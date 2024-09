Criminosos entram em contato com a joalheria - Reprodução/Rede social

Publicado 23/09/2024 18:25

- Uma reviravolta chocante marcou o caso do assalto à joalheria Casa do Ouro, em Cabo Frio. Após a invasão ao estabelecimento através do Palácio das Águias neste domingo (22), os criminosos entraram em contato, nesta segunda-feira (23) com os proprietários da joalheria, propondo uma negociação inusitada. Diante da negativa, ameaçaram a equipe.Segundo informações obtidas pelo Jornal O Dia, os assaltantes teriam ligado para a joalheria e oferecido devolver parte do material furtado em troca de que os empresários não registrassem um boletim de ocorrência e não acionassem a polícia. Com a negativa dos proprietários, os criminosos enviaram um vídeo ameaçador via WhatsApp.Na gravação, um dos elementos afirma que a joalheria não poderá mais trabalhar em paz caso a polícia seja acionada. “A gente ligou aí pra resolver, entendeu? Tu não quer resolver, então beleza. Aqui tu não vai continuar trabalhando, entendeu?”, diz o criminoso no vídeo, ostentando uma arma. A ameaça se estende aos familiares da vítima, com a menção à irmã do proprietário.A Polícia Civil, que já investiga o caso, agora analisa o vídeo com ameaças e busca identificar os responsáveis pela gravação.