Cassino clandestino - Divulgação/PM

Cassino clandestino Divulgação/PM

Publicado 24/09/2024 17:03

Cabo Frio - Em uma operação realizada na madrugada desta terça-feira (24), a Polícia Militar apreendeu 63 máquinas caça-níqueis em um cassino clandestino localizado na Rua Raul Veiga, no Centro de Cabo Frio.



A ação policial teve início após o acionamento de um alarme de segurança disparado no local. Ao chegar no endereço indicado, os agentes constataram que um portão de garagem estava aberto e, com fundada suspeita de crime, adentraram no estabelecimento.



No interior, os militares encontraram um salão com diversas máquinas caça-níqueis em funcionamento. Três homens estavam no local.



Segundo a polícia, um dos homens, ao perceber a presença dos agentes, afirmou que pararia de jogar por respeito à polícia. Os três indivíduos foram conduzidos para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foram ouvidos e liberados após prestar esclarecimentos.



A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia no local e apreender as máquinas caça-níqueis. Além das máquinas, foram encontradas mesas e telas de computador em outro ambiente do estabelecimento.