Abordado com 32 cápsulas de cocaína, quando pilotava uma motocicleta sem capacete - Divulgação/PM

Publicado 25/09/2024 16:08

Cabo Frio - Em uma série de ações realizadas nesta terça-feira (24), a Polícia Militar intensificou o combate ao tráfico de drogas em Cabo Frio, resultando em apreensões de entorpecentes e prisão de envolvido.

Nesta terça (24), na Rua Caboclo, no bairro Porto do Carro, um homem de 29 anos foi abordado com 32 cápsulas de cocaína, quando pilotava uma motocicleta sem capacete. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sendo autuado e preso. A moto permaneceu apreendida.