Publicado 25/09/2024 15:57

Cabo Frio - Um incêndio foi registrado na tarde desta terça-feira (24), nas proximidades de um condomínio residencial em Unamar, bairro de Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 15h, na Rua Orlando Bragança.

De acordo com informações, a situação é preocupante, pois, devido à intensidade do vento, as chamas se espalharam rapidamente por conta do estado seco da vegetação na área. Por conta disso, as chamas já estavam se aproximando das residências.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve combatendo as chamas. Agentes da Guarda Ambiental de Cabo Frio estão acompanhando a situação de perto e trabalhando em conjunto com as autoridades competentes.