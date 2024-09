Foragido encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio) - Divulgação/PM

Publicado 26/09/2024 15:57

Cabo Frio - Um foragido da Justiça de São Gonçalo pelos crimes de tortura, estupro e assalto à mão armada foi detido na manhã desta quarta-feira (25), em Cabo Frio, após tentar fugir nadando pelo Canal do Itajuru. A ocorrência foi registrada pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) por volta das 9h40, após denúncia de pessoas em situação de rua estarem dormindo nas dependências da Casa do Artesanato.



De acordo com a ocorrência, a guarnição da Guarda Municipal, durante patrulhamento ostensivo, recebeu relatos de funcionários da Casa do Artesanato, localizada na Avenida Boulevard Canal, de que pessoas em situação de rua estariam dormindo nas dependências do local.



Já no local, os guardas solicitaram a retirada do grupo; contudo, um deles, identificado como D.D.A., de 31 anos, teria mostrado resistência em sair.



Ao ser abordado novamente, o elemento, ainda segundo a ocorrência, prestou informações desencontradas, dizendo já ter cumprido pena pelo crime de roubo à mão armada. Entretanto, ele não possuía nenhum documento e sequer sabia a própria data de nascimento.



Ao ser informado de que seria levado para a Delegacia de Polícia, o homem, transtornado, tentou fugir, chegando a pular no canal e nadando para o outro lado, onde a guarnição, com apoio do Grupamento Operacional de Praia (GOP), conseguiu apreendê-lo no Condomínio Casa da Ilha.

Posteriormente, o foragido foi encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio), onde foi verificado que existia um mandado de prisão em aberto em seu nome. Em seguida, o elemento foi encaminhado para a 132ª DP (Arraial do Cabo), onde permaneceu detido e à disposição da Justiça.