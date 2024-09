Delegacia de Polícia Federal em Macaé (DPF/MCE) - Divulgação/PF

Delegacia de Polícia Federal em Macaé (DPF/MCE)Divulgação/PF

Publicado 27/09/2024 12:31

Cabo Frio - Na tarde desta quinta-feira (26), a Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Civil, prendeu um homem foragido pelo crime de homicídio no município de Cabo Frio.

Após um trabalho de inteligência realizado por policiais federais da Delegacia de Polícia Federal em Macaé (DPF/MCE), policiais civis da 67ª DP de Guapimirim tiveram êxito em localizar e prender o homem, de 43 anos, no distrito de Tamoios. A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado expedido pela Vara Única de Piraí.

Além do homicídio, o homem é acusado de degolar a cabeça do cachorro de estimação da vítima, resultando na morte do animal. Na ocasião, o acusado contou com a ajuda de dois menores de idade para executar a vitima, o que configura o crime de corrupção de menores, conforme o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após as formalidades de praxe, o elemento foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de maus-tratos a animais, corrupção de menores e homicídio qualificado, cuja pena pode chegar até 30 anos de reclusão.