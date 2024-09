Um Chevrolet Prisma foi encontrado caído na faixa de areia - Reprodução/Rede social

Publicado 30/09/2024 13:39

Cabo Frio - Moradores e turistas de Cabo Frio amanheceram com uma visão incomum próximo ao píer da Passagem, um local amplamente conhecido como ponto turístico para fotos, neste domingo (29). Um Chevrolet Prisma foi encontrado caído na faixa de areia, apresentando marcas de colisão na parte frontal.



De acordo com relatos de moradores, o acidente ocorreu na noite deste sábado (28), quando uma mulher, ainda não identificada, teria tentado manobrar o veículo e perdido o controle. Ela teria batido com a cabeça no para-brisas e caído dentro da lagoa, sendo conduzida ao hospital em seguida.



Outras informações dão conta de que um rapaz embriagado teria perdido o controle do automóvel no local. Ambos os fatos não foram confirmados pelas autoridades.



Até o momento, não se sabe o estado de saúde dos envolvidos, nem se eles estavam acompanhados no momento do acidente. Também não há previsão para a retirada do veículo.