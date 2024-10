Da esq. p/dir., Serginho (PL), Magdala Furtado (PV) e Rafael Peçanha (REDE) - Reprodução

Da esq. p/dir., Serginho (PL), Magdala Furtado (PV) e Rafael Peçanha (REDE)Reprodução

Publicado 01/10/2024 07:00

A mais recente pesquisa eleitoral realizada nos dias 27 e 30 de setembro de 2024, pela Paraná Pesquisas, confirma que Serginho (PL) mantém a liderança da corrida à prefeitura de Cabo Frio. O candidato atingiu 61,3% das intenções de voto na pesquisa estimulada, com vantagem de 39 pontos percentuais sobre a atual prefeita, Magdala Furtado (PV), que tenta a reeleição e aparece com 22,3%.

O levantamento, registrado sob o número 06031/2024 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e divulgado nesta terça-feira (1º) entrevistou 710 eleitores. A amostra atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais.

O cenário mudou um pouco em relação à última sondagem do Paraná Pesquisas (nº 04791/2024) e mostra que Serginho subiu 1,7 ponto percentual com relação à vantagem sobre Magdala, que cresceu 5,1 pontos percentuais.

Em seguida, aparecem Rafael Peçanha (REDE), com 4,1%; Vinícius Seguraço (UP), teve 1% e, por último, Fernando Luiz Cardoso (NOVO), com 0,8%.

Nesta pesquisa não houve avaliação do atual governo.

Confira os dados:

Intenção de votos / Espontânea

. Serginho (PL): 37,7%

. Magdala Furtado (PV): 12,4%

. Rafael Peçanha (REDE): 1,1%

. Vinícius Seguraço (UP): 0,4%

. Fernando Luiz Cardoso (NOVO): 0,1%

. Outros nomes citados: 0,3%

. Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,1%

. Não sabe/ Não respondeu: 41,8%

Intenção de votos / Estimulada

. Serginho (PL): 61,3%

. Magdala Furtado (PV): 22,3%

. Rafael Peçanha (REDE): 4,1%

. Vinícius Seguraço (UP): 1,0%

. Fernando Luiz Cardoso (NOVO): 0,8%

. Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,2%

. Não sabe/ Não respondeu: 4,4%

Rejeição

. Serginho (PL): 18,6%

. Magdala Furtado (PV): 49,6%

. Rafael Peçanha (REDE): 13,8%

. Vinícius Seguraço (UP): 11,7%

. Fernando Luiz Cardoso (NOVO): 12,4%

. Poderia votar em todos: 7,6%

. Não sabe/ Não respondeu: 10,7%