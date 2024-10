Motocicletas recuperadas - Divulgação/PM

Publicado 02/10/2024 13:24

Cabo Frio - Duas motocicletas que estavam abandonadas em Cabo Frio e Arraial do Cabo foram recuperadas pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) na sexta-feira (27).

Em Cabo Frio, o órgão foi acionado por moradores próximos a um condomínio, no bairro Parque Burle, com uma denúncia sobre uma motocicleta abandonada no local. Os agentes realizaram a consulta e descobriram que o veículo era produto de furto/roubo. A equipe imediatamente encaminhou a moto à 126ª DP para as providências necessárias.

Já em Arraial do Cabo, durante um patrulhamento de rotina no mesmo dia, os agentes receberam informações sobre uma motocicleta abandonada em uma rua próxima ao km 120 da RJ-140. Ao chegarem ao local, localizaram uma motocicleta CG 125 de cor preta e sem placa. Após verificação do chassi, confirmaram que o veículo havia sido roubado e o encaminharam à 125ª DP para os procedimentos legais.