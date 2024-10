Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) - Divulgação/GAECO

01/10/2024

Cabo Frio - O Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ), em parceria com o GAECO do Rio Grande do Norte, deflagrou na manhã desta terça-feira (1) a Operação Vitrine de Ilusões. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que aplicava o golpe do falso emprego, com vítimas no Rio Grande do Norte.

Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Cabo Frio, Rio das Ostras, Duque de Caxias, Rio das Ostras e Itaboraí, com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).

De acordo com as investigações do GAECO do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), os criminosos – todos residentes no Rio de Janeiro – utilizavam aplicativos de mensagens para entrar em contato com as vítimas e oferecer falsas vagas de emprego em um hospital privado de Natal. Para garantir a vaga, os golpistas solicitavam transferências bancárias para o pagamento de supostos cursos exigidos no processo seletivo.