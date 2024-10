25 pés de maconha em um terreno abandonado - Divulgação/PM

Publicado 02/10/2024 14:45

Cabo Frio - Em uma operação realizada na noite de sexta-feira (27), a Polícia Militar, com base em informações recebidas, encontrou e apreendeu 25 pés de maconha em um terreno abandonado na Rua Alice Torres, no bairro Portinho, em Cabo Frio.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais chegaram ao local e encontraram um guarda-roupas abandonado com uma luz acesa no interior. Ao verificar o móvel, os agentes encontraram a plantação de maconha e uma lâmpada fluorescente.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi registrado o caso e as investigações sobre a origem da plantação serão iniciadas.