Elemento de bicicleta - Câmera de segurança

Elemento de bicicletaCâmera de segurança

Publicado 03/10/2024 14:58

O Jornal apurou que, minutos antes do ocorrido no Centro, um homem, também de bicicleta, vestindo camisa preta e usando boné, tentou roubar uma mulher na Praça Gentil Gomes de Farias (Praça da Melhor Idade) enquanto ela voltava para casa. Sem conseguir levar o telefone, ele o teria jogado com força no rosto dela e fugiu. A vítima preferiu manter-se anônima.

Ainda na terça, por volta das 15h, um crime parecido foi registrado na Avenida Excelsior. Uma mulher teve o celular roubado por um elemento que estava numa motocicleta e teria indicado estar armado, mostrando um volume na cintura.

Diante dos ocorridos, a reportagem entrou em contato com o 25º Batalhão de Polícia Militar, o 25º BPM, para saber se a segurança pública está ciente dos fatos e quais providências serão tomadas a partir de então.