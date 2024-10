Santinhos espalhados em locais de votação de Cabo Frio - Reprodução

Santinhos espalhados em locais de votação de Cabo FrioReprodução

Publicado 07/10/2024 15:00

A Região dos Lagos foi a área com maior número de denúncias de boca de urna neste domingo (6). A Ouvidoria do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) encaminhou aproximadamente 300 denúncias ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias Eleitorais.

A maioria das denúncias está relacionada ao derrame de santinhos e à prática de boca de urna. Esses registros foram repassados para as Promotorias de Justiça Eleitorais responsáveis, que farão a análise dos casos.

Além da Região dos Lagos, a capital e a Baixada Fluminense também aparecem entre as áreas com maior incidência de ocorrências. Durante a semana, o Centro de Apoio manteve contato e ofereceu orientação a 165 promotores eleitorais que estão acompanhando o primeiro turno das eleições em todo o estado.

A população pode fazer denúncias sobre possíveis crimes eleitorais por meio de um canal específico da Ouvidoria, disponível no site do MPRJ, ou pelo telefone 127, das 8h às 17h. Entre os crimes que podem ser denunciados estão boca de urna, calúnia eleitoral, compra de votos, propaganda após as 22h da véspera da eleição, difamação, divulgação de desinformação, caixa 2, injúria eleitoral, propaganda eleitoral antecipada e transporte irregular de eleitores no dia da votação.