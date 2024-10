Eleição - Reprodução

Publicado 06/10/2024 17:11

Cabo Frio - Moradores do Tangará passaram por um grande problema durante a votação no CIEP Jose De Dome, localizado na Rua Santa Margarida, neste domingo (6). Segundo denúncias, logo no início da manhã, os eleitores precisaram lidar com uma urna eletrônica quebrada na seção 106, o que atrasou toda a dinâmica todo o processo.



Conforme registro feito por uma denunciante, a situação perdurou durante toda a manhã. A eleitora, irritada, gravou a grande fila que se acumulava pelo espaço, destacando que esse tipo ocorrência é inadmissível. “Isso é uma falta de respeito com os eleitores e com os nossos candidatos, em quem queremos votar”, afirmou.



Ela contou o problema foi resolvido por volta das 12h30, entretanto, o excesso de eleitores frustrados e ansiosos para votar não foi sanado. Relatos apontam, inclusive, que a urna não teria sido trocada, mas sim consertada e que, por volta das 15h40, teria voltado a dar problemas, provocando ainda mais estresse e, consequentemente, abstenção de votos.



Diante dos fatos, o Jornal entrou em contato com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, questionando sobre a situação, e aguarda retorno.