Serginho (PL), Magdala Furtado (PV), Rafael Peçanha (REDE), Vinícius Seguraço (UP) e Luiz Fernando Cardoso (NOVO) - Reprodução/Rede social

Serginho (PL), Magdala Furtado (PV), Rafael Peçanha (REDE), Vinícius Seguraço (UP) e Luiz Fernando Cardoso (NOVO) Reprodução/Rede social

Publicado 06/10/2024 16:03

Cabo Frio - Os candidatos à prefeitura de Cabo Frio aproveitaram para registrar seus votos na manhã deste domingo (6). Na maior economia da Região dos Lagos, a eleição é decidida no 1º turno, seguindo a lei eleitoral que determina que o 2º turno só é válido para cidades com mais de 200 mil eleitores.



Serginho (PL) votou com a família no Colégio Estadual Miguel Couto, na Praia do Forte, por volta das 10h. Ele demonstrou confiança e otimismo e aproveitou para agradecer o carinho dos eleitores.

Deputado Estadual e candidato a prefeito de Cabo Frio Serginho (PL) Reprodução/Rede social

Às 11h15, a atual prefeita e candidata à reeleição Magdala Furtado (PV) votou na Escola Municipal Marli Capp, no segundo distrito. Aliás, diferente de outros lugares, a fila por lá era grande, debaixo de sol e as pessoas reclamaram da demora. “Estou tranquila e com o coração leve. Agora está nas mãos de Deus”, disse a empresária, que revelou estar “extremamente feliz”.



Prefeita Magdala Furtado no local de votação (PV) Reprodução/Rede social

Rafael Peçanha (REDE) votou no Colégio Estadual Ismar Gomes, no centro da cidade, por volta das 11h. Ele estava acompanhado da esposa, Lívia Mendes, e dos filhos, Tauan e Cian.

Candidato a prefeito Rafael Peçanha (REDE) ao lado do flho e da vice Leila Tomazinho (PSOL) Reprodução/Rede social

Vinícius Seguraço (UP) votou no bairro Manoel Corrêa. Ele estava acompanhado da sua vice, Thainá Teixeira, do mesmo partido. “Nós estamos dando uma circulada pelos colégios eleitorais e o sentimento é bom”, afirmou o motorista de aplicativo de 26 anos em entrevista ao Jornal. “A gente fez uma boa campanha, de construção popular, construção coletiva.”

Candidato Vinicius Seguraço (UP) ao lado da vice Thainá Teixeira Reprodução/Rede social

Fernando Luiz Cardoso (NOVO) votou no Colégio Estadual Miguel Couto, por volta das 10h, acompanhado da esposa. “Espero que as urnas nos deem um resultado expressivo”, disse o engenheiro de 60 anos ao sair do local de votação.

Candidato a prefeito Fernando Luiz Cardoso (NOVO) ao lado da esposa Reprodução/Rede social

Última pesquisa antes da eleição, divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas (RJ-04791/2024), mostra que Serginho tem 61,3% na estimulada, 39 pontos à frente do segundo lugar, a atual prefeita Magdala Furtado, com 22,3%. Em 3º lugar, aparece Rafael Peçanha (REDE), com 4,1%, seguido de Vinícius Seguraço (1%) e Fernando Luiz Cardoso (0,8%).