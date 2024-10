Escola Municipal Edilson Duarte, no bairro Caiçara - Foto: Ludmila Lopes

Escola Municipal Edilson Duarte, no bairro CaiçaraFoto: Ludmila Lopes

Publicado 06/10/2024 09:18 | Atualizado 06/10/2024 13:56

Cabo Frio - A movimentação das urnas em Cabo Frio foi intensa na manhã deste domingo (6). Os grandes colégios eleitorais, tanto na área central quanto em Tamoios, registraram um grande número de pessoas que, em certos pontos, formaram extensas filas. Há, até mesmo, denúncias de boca de urna.

No Edilson Duarte, no bairro Jardim Caiçara, por exemplo, há denúncias de uma mulher que teria fotografado a urna durante o momento de votação. A polícia não foi acionada, mas os fiscais anotaram o número da acusada, que deve ser notificada. O fato, segundo relatos, ocorreu no início do dia.

Outra denúncia indica que, no mesmo local, teria ocorrido boca de urna, com um homem supostamente coagindo idosos e entregando “santinhos” na fila de votação. A situação, de acordo com relatos, provocou muito tumulto. “Os fiscais viram, mas ninguém fazia nada”, contou uma pessoa que presenciou a cena. A movimentação começou a se intensificar no período da tarde.

Na Escola Municipal Américo Vespúcio, no Parque Burle, eleitores também flagraram uma possível boca de urna, com um homem tentando mudar votos próximo ao local. Contudo, de acordo com relatos, ele teria sido expulso pelos próprios eleitores.

Na UERJ, antiga Ferlagos, eleitores reclamaram da falta de organização relacionada ao voto de idosos. “Os fiscais apenas começaram a intercalar os votos quando reclamamos. Antes disso, pelo menos sete pessoas passaram na minha frente, o que não é o certo”, denunciou um morador.

Já em Tamoios, grande colégio eleitoral de Cabo Frio, o movimento foi intenso – e a denúncia é de falta de organização.

No CEM Profª Marli Capp, em Unamar, relatos apontam que eleitores estavam enfrentando mais de uma hora para votar. “Surreal. Muita gente no sol! Muitas seções vazias, mas na portaria fica tudo enrolado”, disse uma moradora.

Eleitores também registraram uma movimentação tranquila em outros pontos da cidade, como no bairro Jacaré, onde moradores se divertiram com um “jingle diferente” nessa reta final das eleições, e no Colégio Estadual Miguel Couto, no Centro.