Serginho (PL) recebeu a maioria dos votos - Reprodução/ redes sociais

Serginho (PL) recebeu a maioria dos votosReprodução/ redes sociais

Publicado 06/10/2024 19:07

O candidato Serginho (PL) foi eleito prefeito de Cabo Frio, neste domingo (6).



Com 69,19%, somando 84.317 votos, o candidato derrotou a prefeita Magdala Furtado (PV), que ficou em segundo lugar com 23,95%, com 29.188 votos.



Rafael Peçanha (Rede) ficou em terceiro lugar, com 5,49%, que somaram 6.689 votos. Em seguida, Vinícius Seguraço, com 0,91%, 1.115 votos, e Fernando Luiz Cardoso (Novo), com 0,46%, 560 votos.



De 121.869 votos válidos, 2,30% dos eleitores votaram em branco. A eleição teve ainda 4,08% de votos nulos.



O que representa uma maior participação da população em relação a 2020, que teve 3,05% de votos brancos e 5,81% de votos nulos.



Nascido em Cabo Frio, Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho, o Dr. Serginho, de 43 anos, deixa o cargo de deputado estadual para assumir a prefeitura. Formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em Direito Público pela Universidade Estácio de Sá, Dr. Serginho construiu carreira em municípios da Região dos Lagos fluminense, tendo sido procurador-geral em Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios.



Casado há 20 anos com Aline Rabelo, Serginho tem duas filhas, Maria Antônia e Maria Alice.



Durante o mandato como deputado, propôs inúmeras leis e se tornou líder do governo do estado na ALERJ. Em 2020, assumiu o cargo de Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Em 2022, foi reeleito com uma votação recorde de mais de 124 mil votos, sendo um dos mais votados do Brasil.