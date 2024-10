William Douglas Costa dos Santos, de 25 anos, estava foragido do sistema penitenciário desde dezembro de 2021 - Disque Denúncia

William Douglas Costa dos Santos, de 25 anos, estava foragido do sistema penitenciário desde dezembro de 2021Disque Denúncia

Publicado 07/10/2024 16:05

A Polícia Militar prendeu, na tarde deste sábado (5), três homens envolvidos com o tráfico de drogas na Praia da Siqueira, em Cabo Frio. Entre eles estava William Douglas Costa dos Santos, de 25 anos, foragido do sistema penitenciário desde dezembro de 2021.

A operação foi deflagrada após denúncia anônima recebida pelo Disque Denúncia (2253-1177), informando sobre a movimentação de drogas na comunidade. Policiais do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA) do 25º BPM foram ao local, onde os suspeitos tentaram descartar uma sacola contendo drogas. No entanto, os entorpecentes foram recuperados, incluindo cocaína, maconha e loló.

Além de William dos Santos, os homens identificados como M.A.S, de 43 anos, e V.S.M.S, de 20 anos, foram presos em flagrante e levados para a 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio). Na delegacia, foi cumprido o mandado de prisão de William, condenado a nove anos de reclusão e foragido desde a pandemia de Covid-19, quando não retornou ao presídio após um benefício de saída temporária.

Os três detidos foram encaminhados a uma unidade prisional, onde aguardarão à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça que denúncias sobre foragidos e pontos de tráfico podem ser feitas anonimamente pelo Disque Denúncia.