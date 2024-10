Saques que vem sendo realizados no Hospital Municipal da Criança - Reprodução/Rede social

Saques que vem sendo realizados no Hospital Municipal da CriançaReprodução/Rede social

Publicado 09/10/2024 13:36

Cabo Frio - Após



Conforme o relato, eles passaram a noite toda retirando os itens do local e depois saquearam a parte da frente. Ainda segundo o morador, isso tem acontecido desde o dia 29 de setembro, mas as ações tem se intensificado desde o último domingo (6).



“Sou morador do Guarani, perto do Hospital da Criança e li a sua matéria sobre os saques frequentes e degradação ao local público. Hoje, por volta das 7 horas da manhã eles estavam levando janelas que ficaram a noite toda retirando, agora eles estão saqueando a parte da frente do local. Já estamos cansados de ligar para Polícia Militar, Guarda Municipal e Romu, fizemos várias denúncias”, conta. - Após denúncia feita no Jornal O Dia, nesta terça-feira (8) , novas testemunhas compartilharam imagens dos saques que vem sendo realizados no Hospital Municipal da Criança, atualmente desativado. As novas fotos mostram dois homens saindo na maior naturalidade com janelas do prédio, por volta das 7h, desta quarta-feira (9)Conforme o relato, eles passaram a noite toda retirando os itens do local e depois saquearam a parte da frente. Ainda segundo o morador, isso tem acontecido desde o dia 29 de setembro, mas as ações tem se intensificado desde o último domingo (6).“Sou morador do Guarani, perto do Hospital da Criança e li a sua matéria sobre os saques frequentes e degradação ao local público. Hoje, por volta das 7 horas da manhã eles estavam levando janelas que ficaram a noite toda retirando, agora eles estão saqueando a parte da frente do local. Já estamos cansados de ligar para Polícia Militar, Guarda Municipal e Romu, fizemos várias denúncias”, conta.





Outros relatos apontam que os suspeitos estariam agindo livremente, utilizando até carrinhos de mão para transportar os itens furtados. Em uma das ocorrências, três suspeitos foram detidos, mas, de acordo com as denúncias, os mesmos indivíduos teriam retornado ao local posteriormente para continuar com os furtos.



Nesta terça, o Jornal entrou em contato com o 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável pela segurança na cidade, onde a coronel Andreia Campos afirmou que entrou em contato com a prefeitura e a secretaria de Segurança Pública para solicitar apoio e determinará o aumento no patrulhamento no local a fim de inibir as ações criminosas, mas durante a madrugada a ação aconteceu normalmente.



O Jornal também entrou em contato com a prefeitura, questionando sobre o fato, e aguarda retorno.