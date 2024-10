Luiza Helena Moura, de 4 anos - Reprodução/Rede social

Luiza Helena Moura, de 4 anosReprodução/Rede social

Publicado 08/10/2024 18:21

Cabo Frio - A mãe de Luiza Helena Moura, de 4 anos, pede ajuda para conseguir transferi-la para um hospital de referência no Rio de Janeiro. A menina está internada há mais de uma semana no Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, em Cabo Frio, com suspeita de linfoma, precisando de realizar uma biópsia urgentemente.



“Peço pelo amor de Deus por ajuda. Ela está precisando fazer essa biópsia com urgência. Sabemos o quão demorado é o SUS. Quem tiver conhecimento, nos ajude! Por favor!”, implora Letícia, mãe da criança.



Para que quem possa ajudar consiga entrar em contato, ela disponibiliza os seguintes números: (22) 992244255 e (22) 974019125.

