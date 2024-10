Suposta bomba - Divulgação/PM

Publicado 09/10/2024 13:41

Cabo Frio - Uma suposta bomba foi encontrada em uma casa do Condomínio dos Pássaros, em Cabo Frio, na tarde desta terça-feira (8). Ainda não há confirmação se o artefato é verdadeiro, contudo, informações extraoficiais apontam que uma idosa de 78 anos não queria pagar o aluguel e, antes de deixar a residência, plantou o material.



Relatos de moradores próximos indicam que a idosa, supostamente conhecida por cometer furtos em estabelecimentos locais em uma cadeira de rodas, teria saído do imóvel após muitas discussões com o proprietário.



Contudo, ‘na calada da noite’, ela teria retornado colocado a “bomba”, com o objetivo de explodir tudo. O fato não foi confirmado pelas autoridades. Moradores próximos contam ainda que a idosa teria depredado o imóvel antes de entregá-lo ao proprietário.



No momento, informações extraoficiais apontam que as autoridades aguardam a chegada do esquadrão antibombas no local. Também existe a suspeita que a idosa, irritada, tenha utilizado uma bomba falsa para provocar pânico nos moradores.



O caso ainda está sendo apurado pelas autoridades. Outras informações serão divulgadas em breve.