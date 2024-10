Assalto - Reprodução/Câmeras de segurança

Assalto Reprodução/Câmeras de segurança

Publicado 09/10/2024 15:51

Cabo Frio - Um vídeo mostra o momento em que um homem comete um assalto no bairro Ogiva, na noite de terça-feira (8). Relatos de moradores apontam que seria o mesmo indivíduo que, horas depois,



As imagens mostram que a ação foi rápida, com o acusado estacionando o carro, que seria o veículo roubado envolvido no acidente registrado no Centro, e fugindo logo após o crime, enquanto a mulher pedia ajuda posteriormente. Moradores da região afirmam que este é o segundo assalto sofrido pela mesma vítima em menos de 20 dias.



No primeiro incidente, no dia 21, um criminoso também portando uma arma branca teria roubado a mesma mulher. Há ainda relatos de outro assalto sofrido por outro morador em 15 de setembro, mas não há confirmação se o criminoso seria o autor desses dois crimes.



O homem foi preso horas depois, após uma perseguição policial que resultou em um grave acidente de trânsito no Largo de Santo Antônio, no centro da cidade. A polícia avistou o veículo roubado na Avenida Macário Pinto e tentou abordá-lo, mas o suspeito desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade, dirigindo na contramão por mais de 10 km.



Durante a fuga, ele colidiu com um Fiat Idea, onde estava uma família, incluindo um policial militar. Após o acidente, o suspeito ainda tentou fugir a pé, mas foi detido pela polícia. Ele resistiu à prisão, resultando em uma breve luta corporal antes de ser controlado.



No momento da prisão, o homem estava em posse de uma faca de 25 cm, um cachimbo de crack, uma bolsa feminina vazia e duas carteiras. Ele admitiu à PM que estava sob o uso de entorpecentes. - Um vídeo mostra o momento em que um homem comete um assalto no bairro Ogiva, na noite de terça-feira (8). Relatos de moradores apontam que seria o mesmo indivíduo que, horas depois, foi preso no centro da cidade, após causar um acidente de trânsito durante uma fuga policial. O crime foi registrado por câmeras de segurança por volta das 21h10, quando o elemento, armado com um facão, abordou a vítima que estava próxima ao seu carro estacionado na Rua Torta.As imagens mostram que a ação foi rápida, com o acusado estacionando o carro, que seria o veículo roubado envolvido no acidente registrado no Centro, e fugindo logo após o crime, enquanto a mulher pedia ajuda posteriormente. Moradores da região afirmam que este é o segundo assalto sofrido pela mesma vítima em menos de 20 dias.No primeiro incidente, no dia 21, um criminoso também portando uma arma branca teria roubado a mesma mulher. Há ainda relatos de outro assalto sofrido por outro morador em 15 de setembro, mas não há confirmação se o criminoso seria o autor desses dois crimes.O homem foi preso horas depois, após uma perseguição policial que resultou em um grave acidente de trânsito no Largo de Santo Antônio, no centro da cidade. A polícia avistou o veículo roubado na Avenida Macário Pinto e tentou abordá-lo, mas o suspeito desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade, dirigindo na contramão por mais de 10 km.Durante a fuga, ele colidiu com um Fiat Idea, onde estava uma família, incluindo um policial militar. Após o acidente, o suspeito ainda tentou fugir a pé, mas foi detido pela polícia. Ele resistiu à prisão, resultando em uma breve luta corporal antes de ser controlado.No momento da prisão, o homem estava em posse de uma faca de 25 cm, um cachimbo de crack, uma bolsa feminina vazia e duas carteiras. Ele admitiu à PM que estava sob o uso de entorpecentes.

Diante da denúncia de assaltos frequentes o bairro da Ogiva, o Jornal O Dia entrou em contato com a Polícia Militar, questionando sobre quais providências serão tomadas para mitigar a ação de criminosos, e recebeu a seguinte resposta:



“A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que, somente este ano, o 25º BPM (Cabo Frio) já prendeu mais de 2 mil criminosos em sua área de atuação em 2024.



O policiamento tem sido reforçado na região com equipes em viaturas e motopatrulhas, além de efetivo extra escalado através do Regime Adicional de Serviço (RAS).



O comando do batalhão também trabalha em conjunto com a delegacia da área no intuito de identificar e prender os envolvidos em tais crimes.



Reforçamos ainda a importância do acionamento de nossas equipes diante de situações flagrantes via App 190 RJ e Central 190, assim como dos registros em delegacia, que são de extrema importância para a condução dos procedimentos investigativos”.