Publicado 09/10/2024 16:06

Cabo Frio - Na tarde de terça-feira (8), um homem de 25 anos foi preso em flagrante por lesão corporal contra sua esposa, em um caso de violência doméstica ocorrido na Rua Paraná, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada às 13h04, após a vítima, de 24 anos, acionar a polícia.

De acordo com o relato da vítima contido na ocorrência policial, após uma discussão com o marido, identificado como E.L.B., ele a agrediu com vários socos na região do ouvido direito e na cabeça. Em resposta às agressões, a mulher, indignada, desferiu uma garfada no cotovelo esquerdo do acusado.

A equipe policial foi acionada e, ao chegar ao local, encaminhou ambos à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde o caso foi registrado. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal com base na Lei Maria da Penha e permanece preso.