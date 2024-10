Materiais roubados do hospital - Divulgação/PM

Materiais roubados do hospital Divulgação/PM

Publicado 10/10/2024 13:38

- Na manhã desta quinta-feira (10), policiais militares do 25° BPM prenderam em flagrante um homem enquanto saqueava o Hospital da Criança, em Cabo Frio. A ação ocorreu após diversas denúncias de moradores e do Jornal O Dia , que alertaram as autoridades sobre furtos constantes no local, intensificados desde o último domingo (6).Segundo os relatos, criminosos passavam a noite retirando materiais do hospital e saíam pela frente sem serem abordados. Moradores afirmaram que os furtos começaram no final de setembro, mas nas últimas noites, as ações se tornaram mais frequentes, o que motivou os pedidos de intervenção policial.Durante a operação, foram apreendidos diversos itens furtados. Entre eles:1 berço de ferro;1 porta de quadro de luz de ferro;1 porta de quadro de luz de alumínio;1 escada de berço de ferro;1 esquadrilha de alumínio;1 chave de fenda;1 hidrante de ferro;1 faca;1 porta de ferro.O material apreendido foi levado para a 126ªDP para registro.