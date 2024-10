Acidente - Reprodução/Rede social

Publicado 09/10/2024 17:39

Cabo Frio - Um acidente gravíssimo de moto foi registrado na tarde desta quarta-feira (9), em Cabo Frio, no bairro Vila Nova. Segundo relatos, dois homens, ainda não identificados, estavam em alta velocidade pela Avenida do Contorno quando, em frente ao Hotel Sesc, perderam o controle da motocicleta e colidiram frontalmente contra uma palmeira.



A ocorrência foi registrada por volta das 15h10 e foi atendida pelo quartel de bombeiros da cidade. Conforme informações oficiais, o acidente envolveu a colisão da motocicleta contra uma árvore.



Testemunhas afirmam que a dupla estava cortando veículos no momento do acidente. As autoridades foram acionadas e a Polícia Militar prestou auxílio na ocorrência. Populares também ajudaram durante o resgate.



Segundo informações, a dupla já foi encaminhada para o Hospital Central de Emergências (HCE).