Buraco - Reprodução/Rede social

Publicado 10/10/2024 15:29

Cabo Frio - Um buraco no meio da Avenida Teixeira e Souza, em Cabo Frio, quase provocou um grave acidente na manhã desta quinta-feira (10). Segundo denúncia, uma mulher, ao observar o movimento dos carros, tropeçou e caiu em um buraco. “Tinha o risco até de quebrar a perna”, relata a vítima.



Conforme relato da moradora, a ‘cratera’, localizada próximo ao supermercado Princesa, não estava sinalizada, o que poderia ter provocado um incidente ainda pior. Em um vídeo, ela mostra o calombo provocado pelo tombo que levou. “Graças a Deus não quebrou, mas [tomara] que, com tudo que aconteceu, seja tomada alguma providência.”



A mulher, transtornada, sinalizou o buraco, que, conforme o vídeo, aparenta estar cedendo ainda mais, com um cone. “Um absurdo!”, finalizou a vítima.



Diante da situação, o Jornal entrou em contato com a prefeitura, questionando sobre quais providências serão tomadas acerca da situação, e aguarda retorno.