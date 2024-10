Fiscalização do Detro-RJ - Reprodução

Fiscalização do Detro-RJ Reprodução

Publicado 11/10/2024 18:52

Cabo Frio - Uma ação do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ), realizada nesta sexta-feira (11), fiscalizou mais de 150 ônibus intermunicipais em diversos terminais do estado, incluindo o Terminal Alex Novelino, em Cabo Frio. A operação foi realizada devido ao feriado do Dia das Crianças, tendo como objetivo garantir maior segurança aos passageiros durante o final de semana prolongado.

Além de Cabo Frio, a ação ocorreu, ainda nas primeiras horas da manhã, na Rodoviária do Rio de Janeiro e em terminais de cidades como Niterói, Itaperuna, Petrópolis, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Barra Mansa e Macaé.

Entre as irregularidades identificadas, sete veículos foram autuados, sendo seis recolhidos para a garagem. Os principais problemas encontrados incluíam selos de autorização para tráfego vencidos ou rasurados, além de falhas na conservação de acessórios de segurança e acessibilidade. Três autuações foram aplicadas devido ao uso de selos de vistoria vencidos ou danificados, enquanto outras quatro ocorreram por problemas na iluminação externa, tacógrafos avariados ou ausentes, e por descumprimento de medidas regulatórias.

Os fiscais verificaram o cumprimento de leis como as que garantem gratuidades e o bom estado de conservação dos veículos, com foco na segurança dos passageiros. O Detro-RJ também utilizou dados estatísticos fixos e móveis do Centro de Tecnologia, Fiscalização e Monitoramento (CTFM) para a realização da operação.

A população também pode colaborar com o aprimoramento da fiscalização por meio da plataforma OuvERJ, onde é possível fazer denúncias, sugestões e elogios de forma anônima.