Dois relógios, três celulares, um fone de ouvido, um boné, uma camisa e R$ 32,00 em espécie. Além dos objetos roubados, com os acusados foram apreendidos um revólver calibre 38 com a numeração raspada e seis munições intactas, e uma pistola 9mm, também com a numeração e marca raspadas - Divulgação/PM

Dois relógios, três celulares, um fone de ouvido, um boné, uma camisa e R$ 32,00 em espécie. Além dos objetos roubados, com os acusados foram apreendidos um revólver calibre 38 com a numeração raspada e seis munições intactas, e uma pistola 9mm, também com a numeração e marca raspadasDivulgação/PM

Publicado 14/10/2024 14:44

Cabo Frio - A Polícia Militar prendeu dois homens envolvidos em roubos, na noite deste domingo (13), na Rua do Espadarte, no bairro Ogiva, em Cabo Frio.



Segundo a PM, após receberem informações precisas, equipes iniciaram um cerco na região. Os suspeitos foram localizados em um veículo Gol prata, que após consulta de chassi, foi identificado como produto de furto na área da 125°DP.

Os suspeitos foram localizados em um veículo Gol prata, que após consulta de chassi, foi identificado como produto de furto Divulgação/PM

Durante a abordagem, os policiais recuperaram os pertences das vítimas, dentre eles, dois relógios, três celulares, um fone de ouvido, um boné, uma camisa e R$ 32,00 em espécie. Além dos objetos roubados, com os acusados foram apreendidos um revólver calibre 38 com a numeração raspada e seis munições intactas, e uma pistola 9mm, também com a numeração e marca raspadas.



Os autores do crime, identificados como M. R. A. (39 anos) e M. E. B. D. P. (46 anos), foram presos em flagrante e conduzidos para a 125ª Delegacia de Polícia (DP), onde foram autuados por roubo e porte ilegal de arma de fogo.