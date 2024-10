Operação do MPRJ - Divulgação

Publicado 14/10/2024 14:34

Cabo Frio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da atribuição originária criminal do procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, participa nesta segunda-feira (14) do cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao deputado estadual Thiago Rangel (PMB). A operação, denominada “Postos de Midas” é resultado de uma investigação da Polícia Federal que apura crimes de organização criminosa, fraude em licitações e lavagem de dinheiro relacionados à Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Cabo Frio está entre as cidades onde estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão.

Segundo as investigações, os crimes ocorrem em 2021 e envolvem um esquema de lavagem de dinheiro operado através de postos de gasolina. O grupo frauda procedimentos licitatórios para desviar recursos públicos. A ação conta com a participação de promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) e agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).

Além de Cabo Frio, os mandados estão sendo cumpridos nos municípios de Campos, Itaguaí e Rio de Janeiro. As diligências também ocorrem na Diretoria de Aquisições da Câmara de Vereadores de Campos, na Prefeitura de Campos, na Empresa Municipal de Habitação (EMHAB) e na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). As medidas foram autorizadas pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

O nome da operação faz referência ao crescimento exponencial do patrimônio do investigado que, de acordo com sua declaração de bens, cresceu 780% em 2 anos.