Problemas de infraestruturaReprodução/Rede social

Publicado 14/10/2024 16:09

Cabo Frio - Moradores da Rua Minas Gerais, localizada no Jardim Peró, enfrentam sérios problemas de infraestrutura. Segundo denúncia enviada neste sábado (12) ao Jornal, após os períodos de chuva ocorridos na última semana, a rua se transformou em um verdadeiro obstáculo, com poços de água e buracos que comprometem a segurança e a mobilidade na área.



A situação, ainda segundo os residentes, dura há anos, com o asfalto da rua não sendo renovado desde a instalação, há aproximadamente 20 anos. “Essa condição precária é ainda mais preocupante, pois a rua fica num cruzamento com duas escolas, aumentando o risco para alunos e pais que transitam pela região”, relatam.



“Precisamos de ajuda para o poder público olhar para a nossa situação e promova as melhorias necessárias”, pedem eles, que esperam que suas vozes sejam ouvidas.



Procurado pela reportagem nesta segunda-feira (14), o município ainda não retornou.