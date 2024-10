Maicon Estácio Alves, de 40 anos, e Ana Clara Lima Alves, 11, pai e filha - Reprodução/Rede social

- Maicon Estácio Alves, de 40 anos, e Ana Clara Lima Alves, 11, pai e filha vítimas de um gravíssimo acidente no bairro Jardim Flamboyant, em Cabo Frio, no dia 18 de setembro, receberam alta hospitalar em dias diferentes do início deste mês. A ocorrência foi registrada quando os dois, que estavam de bicicleta e na calçada, foram atingidos por um carro desgovernado, que, posteriormente veio a capotar.Ana Clara, que sofreu fraturas graves no fêmur, além de apresentar fissuras, hematomas e edemas pelos membros inferiores, foi liberada no último dia 3, enquanto Maicon, que apresentou fratura exposta na perna esquerda, luxação no dedo do pé direito e lesão multiligamentar no joelho esquerdo, pode voltar para casa em 8 de outubro. O fato foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.O veículo que atingiu pai e filha era dirigido por um rapaz que praticava ‘racha’ com o primo. Câmeras de segurança da região confirmaram a prática e a alta velocidade, mostrando os carros lado a lado, a tentar fazer ultrapassagens. Os dois foram presos em flagrante . A Justiça optou por manter a dupla detida.Um dos jovens presos por participar do racha possui um histórico de imprudências no trânsito, segundo a Polícia Civil. Vídeos publicados nas redes sociais mostram manobras perigosas, como “queimar pneu” num cruzamento da Avenida Teixeira Souza, uma das mais movimentadas da cidade. Nas imagens, ele ainda ultrapassa o sinal vermelho.A prática de rachas em vias públicas de Cabo Frio tem sido alvo de investigações da polícia. De acordo com o delegado Alessandro Gabri, responsável pelo caso, informações sobre a realização de corridas ilegais em locais movimentados têm chegado à delegacia.