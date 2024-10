7 kg de maconha, 1.453 buchas da mesma droga, 1 kg de cocaína, 80 pinos de cocaína, 5 litros de loló, 60 dichavadores e outros itens para endolação - Divulgação/PM

Publicado 15/10/2024 15:14

Cabo Frio - Em uma ação conjunta, equipes da Polícia Militar, da Equipe de Busca P/2 e do GAT I, desarticularam um ponto de tráfico de drogas na noite de segunda-feira (14), no bairro Parque Eldorado. Durante a operação, os agentes apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes, além de materiais utilizados para o preparo e a embalagem das drogas.



De acordo com informações da polícia, após um trabalho de inteligência, as equipes se dirigiram a uma casa desabitada na Rua Sáles de Oliveira, onde localizaram o esconderijo. No local, foram encontrados cerca de 7 kg de maconha, 1.453 buchas da mesma droga, 1 kg de cocaína, 80 pinos de cocaína, 1000 eppendorfes vazios, 5 litros de loló, 60 dichavadores, 9 balanças de precisão, 8 liquidificadores, um rádio transmissor, uma base de rádio, um coldre, uma capa de colete e material para endolação.



Todo o material apreendido foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi registrado o caso. Ninguém foi preso e a polícia segue investigando para identificar os responsáveis pelo tráfico de drogas no local.