Câmara Municipal de Cabo Frio Reprodução/Internet

Publicado 15/10/2024 15:38

- A Câmara Municipal de Cabo Frio realizou a primeira convocação dos aprovados no Concurso Público para provimento de cargos do quadro permanente de efetivos. O Edital 001/2024 foi publicado nesta segunda-feira (14).Os convocados para os cargos de assistente jurídico, contador, técnico administrativo, técnico em informática e recepcionista devem comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Câmara no dia 28 de outubro, entre 9h às 12h e de 13h30 às 17h. O endereço é Rua Major Belegard, n° 419, bairro São Bento.Devem ser apresentados original e cópia dos seguintes documentos: identidade e CPF, título de eleitor com comprovante da última votação; certificado de reservista ou de dispensa, no caso do sexo masculino; comprovante de PIS/PASEP; certidão de nascimento, de casamento ou de união estável; certidão de nascimento e CPF dos dependentes; CNH quando exigido para o cargo; comprovante de residência atualizado; carteira de trabalho, dentre outros.O não comparecimento na data, horário e local ou a não apresentação dos documentos implicará na desclassificação.A lista de documentação e nome dos aprovados no Edital 001/2024 pode ser acessada aqui.