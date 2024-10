João Antônio Domingos, de 35 anos - Divulgação/Disque denúncia

Publicado 16/10/2024 14:21

Cabo Frio - Policiais militares de Cabo Frio prenderam, na tarde desta terça-feira (15), no Largo de Santo Antônio, no Centro da cidade, João Antônio Domingos, de 35 anos. Ele era foragido da Justiça de Minas Gerais por crimes de violência doméstica, tentativa de feminicídio e tráfico de drogas cometidos em diferentes cidades do estado mineiro.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada após denúncias feitas ao Disque Denúncia (2253-1177) e troca de informações com a Subsecretaria de Inteligência da PMERJ e a Polícia Federal.

Com a confirmação da localização do elemento, os agentes se dirigiram à localidade e efetuaram a prisão. Ele não ofereceu resistência durante a ação das autoridades.

Em seguida, o elemento foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde o mandado foi formalmente cumprido. Agora, João será transferido para uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde permanecerá à disposição da Justiça mineira.