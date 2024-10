Mais de 125 aprovados no Concurso Público de 2020 - Ascom

Mais de 125 aprovados no Concurso Público de 2020 Ascom

Publicado 15/10/2024 17:26

Cabo Frio - Nesta terça-feira (15), a prefeitura de Cabo Frio empossou mais 125 aprovados no Concurso Público de 2020. Os efetivos vão atuar em diversos cargos da municipalidade que são assistente social, biólogo, economista, enfermeiro, fonoaudiólogo, odontólogo, nutricionista, guarda marítimo e ambiental, técnico massagista, técnico de necropsia, gestor ambiental, agente administrativo, auditor fiscal da receita municipal, técnico de enfermagem e cozinheiro.

Além da secretária de Administração, Adriana Almeida, que representou a prefeita Magdala Furtado, a mesa de abertura da cerimônia contou com a participação dos secretários André Magalhães, de Direitos Humanos e Segurança, e de Saúde, Bruno Alpacino; do superintendente de RH, Charles Braz, e do vereador Ruy França.

“Estamos muito felizes em poder dar a posse a vocês. Este trabalho é o resultado da ação de muitas mãos, principalmente da nossa prefeita, Magdala Furtado. Desejo as boas-vindas a todos vocês, muito sucesso na caminhada e que vocês saibam que a Secretaria de Administração, bem como toda a municipalidade, está de portas abertas para receber a todos”, declarou a secretária de administração, Adriana Almeida.

Logo após a cerimônia, os empossados foram encaminhados para o local de trabalho, determinado conforme disponibilidade da administração pública. Conforme o edital, o candidato que não compareceu à posse terá sua nomeação tornada sem efeito.

Na quarta (16), a posse será no auditório do Centro de Gestão Educacional Darcy Ribeiro, sede da Secretaria de Educação, localizada na Rua Romário Gomes, 235, no Jardim Flamboyant, às 13h.

Os aprovados serão empossados para os cargos inerentes à Educação como auxiliar de classe, inspetor escolar e de alunos, orientador educacional entre outros. Em dezembro, uma nova convocação será realizada para posse no dia 5.