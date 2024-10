7 buchas de maconha - Divulgação/PM

Publicado 16/10/2024 16:11

Cabo Frio - Uma mulher de 39 anos foi presa em flagrante na noite desta terça-feira (15) por tráfico de drogas, em Cabo Frio. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima que levou a Polícia Militar até um bar localizado na Rua Durval Silva, no bairro Jardim Esperança.

De acordo com informações da polícia, uma guarnição realizava um patrulhamento no local e recebeu uma denúncia, apontando que uma mulher traficava no próprio bar. Os agentes foram até o local e encontraram a suspeita com 7 buchas de maconha. Diante dos fatos, a mulher foi conduzida para a 126ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

A acusada já possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.