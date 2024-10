Homem é flagrado tentando arrombar a fechadura de um comércio - Reprodução/Câmera de segurança

Publicado 16/10/2024 16:16

Cabo Frio - Um homem foi flagrado tentando arrombar a fechadura de um comércio no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, na madrugada desta terça-feira (15). A ocorrência foi flagrada por uma câmera de segurança por volta das 00h32, na Rua Expedicionário da Pátria.



As imagens de segurança mostram o suspeito chegando de bicicleta e carregando um colchão. Antes do ato, ele circula pela rua para verificar se havia movimento e, em seguida, volta para iniciar o arrombamento. A câmera registra o homem forçando a porta do comércio.



Segundo relatos, ele chegou a quebrar a fechadura, mas o alarme disparou, fazendo com que fugisse, deixando o colchão para trás. De acordo com os denunciantes, essa seria a terceira vez que o mesmo homem tentou arrombar estabelecimentos na região, mas este foi o único com câmeras de segurança.



Agora, os denunciantes temem que o suspeito tente novamente em um estabelecimento sem câmeras e consiga concluir o crime. Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a Polícia Militar, questionando quais medidas serão tomadas para coibir esse tipo de atitude, e aguarda retorno.