Um homem suspeito de furtar um restauranteDivulgação/PM

Publicado 17/10/2024 15:29

Cabo Frio - Um homem suspeito de furtar um restaurante na Praia do Forte, em Cabo Frio, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (16). O elemento, de 28 anos, foi detido por volta das 10h11 na Rua Santa Helena, na comunidade do Morubá.



De acordo com a ocorrência, os policiais receberam informações e imagens que mostravam o homem cometendo o crime. Imediatamente, a guarnição iniciou as buscas e conseguiu localizá-lo na região mencionada.



Durante a abordagem, ainda conforme a Polícia Militar, o homem confessou o furto e afirmou ter vendido os produtos por R$ 22 em um ferro-velho no bairro Itajuru. A equipe foi até o local indicado, mas encontrou o estabelecimento fechado, com previsão de abertura apenas às 20h.



Diante dos fatos, o suspeito e o proprietário do restaurante foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Após a análise do caso, foi determinada a prisão do homem por furto qualificado.