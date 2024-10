126ª Delegacia de Polícia (DP), - Divulgação/PM

Publicado 17/10/2024 16:42

Cabo Frio - Após troca de informações da Polícia Militar, equipes do Serviço Reservado prenderam, na manhã desta quinta-feira (17), um homem foragido da justiça pelo crime de homicídio. A ação, que faz parte da Operação Força Total, ocorreu na Travessa São João, no bairro do Jacaré, em Cabo Frio.

O acusado, identificado como S. L. M., de 32 anos, era procurado por um mandado de prisão em aberto desde o dia 4 de agosto deste ano. Ele é suspeito de ter assassinado o irmão de um policial militar lotado no Batalhão de Ações com Cães, em São Pedro da Aldeia.

Após receberem informações, os policiais militares se dirigiram até o endereço indicado e localizaram o foragido. Durante a abordagem, S. L. M. não resistiu à prisão e foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado.