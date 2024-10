PAM com o aviso - Reprodução/Rede social

Publicado 17/10/2024 17:34

Cabo Frio - Moradoras de Cabo Frio denunciaram nesta quinta-feira (17) que, ao chegarem ao PAM de São Cristóvão, foram surpreendidas com a suspensão dos exames de mamografia, mesmo durante o Outubro Rosa, mês de conscientização e combate ao câncer de mama. De acordo com elas, um comunicado afixado na porta da unidade informava que a interrupção ocorreu devido ao atraso no pagamento dos prestadores de serviço por parte da prefeitura.



Conforme relatos, o atendimento com o Centro de Imagem, prestador de serviço responsável pela realização de exames de mamografia e outros diagnósticos, está suspenso desde o dia 8 de outubro, sem qualquer justificativa oficial à população

Um novo aviso emitido nesta quarta-feira (16), reafirmando a situação iniciada no dia 8, foi colocado no PAM, confirmando que o pagamento segue em atraso. Com isso, tanto as mulheres que foram marcar exames de mamografia quanto as que pretendiam buscar resultados tiveram seus objetivos frustrados, pois, de acordo com a denúncia, “foram mandadas embora de volta pra casa”.



“As pessoas que chegaram para marcar, receberam a notícia de que não está marcando. Mandaram todo mundo embora. E quem veio buscar o resultado, que estava previsto para o dia 14, não conseguiu. O resultado também atrasou. Então, quem fez o exame não tem resultado e quem veio marcar não consegue. Suspenderam e não há nem data”, contou uma moradora que preferiu não se identificar.



O município foi questionado sobre a suspensão desde o dia 8 de outubro, mas não se pronunciou. Após a nova denúncia, o Jornal O Dia entrou novamente em contato, solicitando uma explicação e aguarda resposta.

