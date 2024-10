Uma pistola 9mm, 35 cápsulas de cocaína e 33 tiras de maconha - Divulgação/PM

Publicado 18/10/2024 14:49

Cabo Frio - Um confronto entre policiais militares e elementos ligados ao tráfico, na noite desta quinta-feira (17), resultou na morte de um suspeito na Rua Orlando Bragança, em Sinagoga, Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio. A operação, que fazia parte da “Força Total”, tinha como objetivo combater o tráfico de drogas na região.

De acordo com a PM, ao receber informações apontando a presença de vários elementos fortemente armados na localidade, os agentes foram até o local, onde após desembarcar e iniciar vasculhamento, se depararam com os suspeitos vestidos com roupas camufladas.

Um confronto teve início e quando os tiros pararam, um dos suspeitos foi encontrado ferido. Ele foi encaminhado para a UPA de Unamar, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com o indivíduo, de 18 anos, a polícia apreendeu uma pistola 9mm, 35 cápsulas de cocaína e 33 tiras de maconha. A região onde ocorreu o confronto é conhecida por ser um ponto de tráfico de drogas.