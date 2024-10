Veículo de luxo roubado - Divulgação/PM

Publicado 18/10/2024 16:03

Cabo Frio - Um celular esquecido em um carro resultou na apreensão de um adolescente suspeito de envolvimento no roubo de um veículo de luxo, na manhã desta quinta-feira (17), em Cabo Frio. O incidente ocorreu na Rua Meira Júnior, no Centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para apoiar um policial de folga que estava auxiliando o proprietário de um BMW 320i, roubado no dia anterior. Após recuperar o veículo, o proprietário levou o carro a um lava-jato e, para sua surpresa, encontrou um celular no interior do automóvel. Com o auxílio das autoridades, ele conseguiu identificar o dono do aparelho e localizou o suspeito.

O acusado, de apenas 15 anos, foi encontrado e conduzido à 126ª Delegacia de Polícia.

As investigações, com o apoio de imagens de câmeras de segurança, confirmaram que o adolescente estava no interior do veículo durante o roubo, acompanhado de dois outros indivíduos que ainda não foram identificados. O jovem foi apreendido e permanece à disposição da Justiça na 126ª DP.

As buscas pelos outros suspeitos continuam, e o caso segue em investigação pelas autoridades.