Vítima de 38 anos - Rede social

Vítima de 38 anos Rede social

Publicado 22/10/2024 16:08

Cabo Frio - O caso de uma mulher de 38 anos que denuncia - O caso de uma mulher de 38 anos que denuncia uma tentativa de estupro durante uma consulta psicológica, no último dia 11 de outubro, na clínica Amor Saúde, em Cabo Frio , ganhou grande repercussão nas redes sociais, com moradores e profissionais da área pedindo esclarecimentos das autoridades sobre as acusações. As diligências tiveram início nesta terça-feira (22).

De acordo com informações, a clínica e o psicólogo, Roberto Felipe Leal de Souza, irão depor nesta terça-feira. O profissional, acusado de pressionar a vítima contra a parede do consultório, beijá-la de língua e passar a mão pelo corpo dela sem permissão enquanto proferia palavras obscenas, negou ter cometido os atos.

Já a clínica, ao ser questionada pelo Jornal, informou que, na sexta-feira (18), um dia após a realização do boletim de ocorrência por parte da denunciante, uma guarnição policial compareceu ao local, questionando sobre imagens de segurança e intimando para depor nesta terça.

Os responsáveis pela clínica Amor Saúde informaram ainda à reportagem que estão dispostos a cooperar com a polícia e com a denunciante, declarando que, assim que ficaram cientes sobre a denúncia, solicitaram o afastamento do psicólogo e a suspensão de sua agenda.

O Jornal O Dia entrou em contato com a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio, questionando sobre os próximos passos no caso, e aguarda retorno.

Em nota, o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro informou que “repudia e não pactua com qualquer forma de violência, seja na prática profissional da Psicologia ou em qualquer outro âmbito da sociedade“, mas declarou que “não cabe ao CRP-RJ emitir nenhum posicionamento sobre o caso, uma vez que o Conselho é o órgão fiscalizador da profissão e uma vez que seja denunciado qualquer profissional, ele é que deve averiguar e julgar o mérito“.

Ainda em nota, o CRP afirmou que denúncias contra profissionais da Psicologia, no âmbito do exercício profissional devem ser realizadas na Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP-RJ, através do email cof@crprj.org.br. “Essa é a instância responsável por receber e apurar denúncias do exercício profissional da Psicologia”, pontuou.